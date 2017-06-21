"Все начинается с нуля". В "Шальке" решили дать Коноплянке новый шанс

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка получит шанс для того, чтобы закрепиться в составе немецкого "Шальке".

Об этом новый главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско сказал самому Коноплянке во время встречи, сообщил спортивный директора немецкого клуба Кристиан Хайделя, пишет УНИАН со ссылкой на Bild,

Коноплянка несколько часов общался с новым главным тренером клуба "Шальке" Доменико Тедеско. Вместе с тем окончательное решение относительно будущего Евгения в немецком клубе примут в начале августа. Это крайний срок, поскольку, в случае продажи Коноплянки, ему нужно будет найти замену.

Кроме того, как сообщил Хайдель, чешская "Славия" интересовалась Коноплянкой и делала запрос относительно трансфера. Однак "Шальке" отказал чешскому клубу.

"Сейчас украинец хочет сконцентрироваться на еще одном шансе, который он получил в команде", — заявил Хайдель.

"Для Коноплянки все начинается с нуля. Мой первый контакт с ним был положительным", — сообщил наставник клуба Тедеско.

Он также рассказал, что хочет видеть от своих подопечных красивый футбол. "Я начинаю налаживать контакт со всеми игроками "Шальке".

Нужен сильный коллектив, тогда команда будет показывать красивый футбол. Со следующей недели будет сформирован тренерский штаб", — отметил Тедеско.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.