Лига наций — новый турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными.

Представлен логотип и формат Лиги наций УЕФА @UEFAcom

В швейцарском Ньоне состоялось заседания Исполнительного комитета УЕФА , где был представлен, логотип и формат Лиги наций УЕФА.

Об этом идет речь в сообщении на сайте

Формат Лиги наций-2018/19:

Лига наций — новый турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными. Этот турнир позволит национальным командам играть с равными по классу соперниками.

— Участие в турнире примут все 55 сборных, которые находятся под эгидой УЕФА.

— Команды будут поделены на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

— Лига А. Здесь будут играть 12 Топ-сборных. 12 команд по рейтингу попадут в Лигу В, 15 следующих в лигу С, а оставшиеся 16 — в лигу D.

— Лиги A и B будут состоять из четырех групп по три команды.

— Лига C будет состоять из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды.

— Лига D будет состоять из четырех групп по четыре команды.

— Процедура жеребьевки группового этапа Лиги наций пока не утверждена, но пройдет она 24 января 2018 года. Поединки пройдут в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная сыграет дома и на выезде четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

— Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

— Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

Напомним, ранее в УЕФА назвали ТОП-3 претендента на звание лучшего игрока года.

Фото: @UEFAcom.

Видео: UEFA.tv.