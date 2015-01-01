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Ломаченко рассказал, когда и с кем может провести следующий бой

Сегодня, 15:25

Я хотел бы драться с теми, с кем еще не встречался, сказал боксер.

Ломаченко
Василий Ломаченко boxingnews.com.ua
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что может провести бой 25 марта 2017 года с победившим его чемпионом мира в полулегком весе по такой же версии и по версии IBF мексиканцем Орландо Салидо.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, ссылаясь на данные своих менеджеров, пишет РБК-Украина.

В то же время спортсмен уточнил, что сведения являются предварительными, но такое развитие событий самое вероятное.

"Реванш с Салидо я для себя считаю запасным вариантом. Его команда открыта и всегда готова предоставить реванш. Я же хотел бы драться с теми, с кем еще не встречался", — отметил боксер.

Напомним, в конце ноября в американском Лас-Вегасе был бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.

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Ломаченко, Салидо, бой
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