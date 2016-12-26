Ломаченко рассказал, когда и с кем может провести следующий бой

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что может провести бой 25 марта 2017 года с победившим его экс-чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Орландо Салидо.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, ссылаясь на данные своих менеджеров, пишет РБК-Украина.

В то же время спортсмен уточнил, что сведения являются предварительными, но такое развитие событий самое вероятное.

"Реванш с Салидо я для себя считаю запасным вариантом. Его команда открыта и всегда готова предоставить реванш. Я же хотел бы драться с теми, с кем еще не встречался", — отметил боксер.

Напомним, в конце ноября в американском Лас-Вегасе был бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.