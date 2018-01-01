Матч "Шахтер" - "Рома": шедевральная победа горняков

Футбольный турнир завершился в Харькове со счетом 2:1

Матч "Шахтер" - "Рома" в Харькове Фото: reuters

В Харькове на стадионе "Металлист" завершился первый матч плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Рому.

Игра завершилась победным счетом 2:1.

Первый гол на 41-й минуте забил Дженгиз Ундер. Затем на 53-й минуте Факкундо Феррейра получил мяч из глубины поля, рванул на ворота соперника? по дороге обыграл защитника и пробил точно в дальний угол, сравняв счет.

на 71-й минуте Фред нанес победный удар. Мяч перелетел через "стенку" и от перекладины опустился за линию ворот, обеспечив победный счет 2:1.

Ответная игра в столице Италии состоится 13 марта. В ответном матче в Риме горняков устроит ничья, либо даже поражение с крупным счетом, но с разницей в один мяч.

Напомним, киевское "Динамо" 15 февраля в Афинах сыграло вничью с греческим АЕКом на выезде в матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок завершился вничью - 1:1.