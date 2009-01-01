"Нас ждет тяжелый поединок". Фонсека пообещал удивить "Наполи" в матче Лиги чемпионов

Если говорить о стиле игре, то "Наполи" — лучшая итальянская команда, подчеркнул главный тренер "Шахтера".

Паулу Фонсека фото: shakhtar.com

В матче против итальянского "Наполи" в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" ждет тяжелая игра.

Об этом заявил главный тренер "горняков" в интервью Gazzetta dello Sport.

"Матч против Наполи? Нас ждет тяжелый поединок, но мы сможем их удивить", — заявил Фонсека.

"После жеребьевки, наверное, любой мог подумать, что Манчестер Сити и Наполи будут доминировать в группе. У этих команд чемпионские составы, которые возглавляют топ-тренеры. Гвардиола — один из лучших тренеров мира, а Сарри один из лучших среди итальянцев. Но был уверен, что мы сможем дать бой. У нас также есть хорошие футболисты. Как факт, мы выиграли три игры из четырех", — подчеркнул португальский специалист.

"Если говорить о стиле игре, то "Наполи" — лучшая итальянская команда и одна из лучших в Европы. Они отлично делают свою работу. Нам повезло, что дисквалифицирован Кулибали. Он один из лучших защитников Европы. Мертенс и Инсинье — игроки, которые создают разницу на поле", — рассказал Фонсека, сообщает football.ua.

Также наставник "Шахтер" ответил на вопрос о том, что его команде достаточно в матче с "Наполи" взять одно очко, чтобы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

"Поверьте мне, нет игроков, которые не хотят побеждать в этой игре. Лига чемпионов — очень важный турнир, а победа в матче приносит престиж команде.

Будет ли Пауло Фонсека в будущем в Италии? Почему бы и нет? Это одна из лучших лиг в Европе. Здесь отличные игроки и люди, которые любят футбол. Это может случиться, но сейчас мое сердце теперь с Шахтером, а все мысли о предстоящем матче с Наполи", — отметил тренер.

Напомним, 1 ноября, в Харькове донецкий "Шахтер" принимал голландский "Фейеноорд" в рамках ЛЧ, матч завершился со счетом 3:1.