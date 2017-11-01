Лига чемпионов. В Харькове "Шахтер" уверенно победил "Фейеноорд", опубликованы фото и видео

В среду, 1 ноября, в Харькове завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал голландский "Фейеноорд".

Матч завершился со счетом 3:1, пишет УНИАН.

Игра в Харькове очень напоминала по своему сценарию матч двухнедельной давности в Роттердаме. "Фейеноорд", вновь открыл счет, когда на 12-й минуте отличился Никола Йоргенсен.

Впрочем, спустя 2 минуты, на 14-й, Феррейра сравнял результат, а спустя еще 3 минуты — на 17-й, Марлос вывел "Шахтер" вперед. Оствшиеся полчаса первого тайма и половина второго тайма прошли в безрезультативной борьбе.

А на 68-й минуте Марлос сделал дубль — 3:1 — красивая и заслуженная победа горняков.

"Шахтер" — "Фейеноорд" 3:1

Голы: Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 — Йоргенсен, 12

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрик, 72) – Феррейра (Дентиньо, 89)

"Фейеноорд": Джонс – Ньюкооп, Тапиа (Дикс, 72), Жюст, Хапс – Амрабат, Эль-Ахмади, Вильена – Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 80), Боэтиус

Предупреждения: Хочолава — Бергейс, Эль Ахмади

Видео: dailymotion.