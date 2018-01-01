"Он обделался". Капитан "Реала" сбежал в туалет прямо посреди матча: видео

На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Серхио Рамос на пять минут отлучился с поля.

Серхио Рамос покинул поле ради клозета Reuters

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос вынужден был покинуть поле во время матча чемпионата Испании по футболу с "Эйбаром".

На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение. За время, что "Реал" играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, мадридская команда забила победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил нападающий Криштиану Роналду, сообщает Marca.

На послематчевой конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. "Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле", — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, то игрок ПСЖ вытер сопли о Роналду во время матча Лиги Чемпионов.