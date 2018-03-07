Игрок ПСЖ вытер сопли о Роналду во время матча Лиги Чемпионов, видео

Бразильский защитник Дани Алвес, защищающий цвета французского ПСЖ высморкался в руку и вытер ее о нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.



Инцидент произошел во время матча 1/8 Лиги Чемпионов, в котором парижский клуб на своем поле уступил испанцам со счетом 1:2.

Португалец не обратил внимания на действия игрока ПСЖ, однако камера трансляции зафиксировала, как Алвес вытер руку о футболку Роналду, незаметно приобняв форварда "Реала" в одном из игровых эпизодов. Теперь бразильцу грозит наказание со стороны UEFA.

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Встреча в Париже на "Парк де Пренс" во вторник завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Каземиро (80). В составе хозяев поля мяч забил Эдинсон Кавани (71). С 66-й минуты парижане играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Марко Верратти.

