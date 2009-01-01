Петарды, файеры и драки. Ультрас нервно отреагировали на поражение "Карпат" на Кубке, фото и видео

В Ивано-Франковске в результате массовой драки во время футбольного матча пострадали трое полицейских.

Вчера, 20 сентября, впосле матча третьего раунда Кубка Украины по футболу, в котором местное "Прикарпатье" победило львовские "Карпаты" — 2:1, ультрас гостей выбежали на поле стадиона "Рух", устроили массовую драку с правоохранителями и жгли файеры.

Об этом со ссылкой на главк Национальной полиции Прикарпатья сообщает УНИАН.

Уже в первом тайме болельщики "Карпаты", не дожидаясь окончательного результата игры, стали грубо нарушать общественный порядок, хулиганить, бросать файеры. Матч был прекращен.

"В конце игры, после проигрышного результата "Карпат", фаны стали спускаться с трибун, преодолев ограждение, вышли на поле и, применяя пиротехническую продукцию, бросали камнями в правоохранителей, силой пытаясь прорвать кордон правоохранителей. Благодаря слаженным действиям правонарушение было пресечено", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правонарушители причинили троим работникам полиции телесные повреждения. Других обращений о пострадавших в полицию не поступало.

Публичный порядок и безопасность во время игры обеспечивали около 300 сотрудников подразделений ГУНП в области, Управления патрульной полиции г. Ивано-Франковск, военнослужащие Национальной гвардии. Помогали и приданные силы из числа общественных организаций.

Напомним, 13 августа в матче чемпионата Украины "Мариуполь" разгромил "Карпаты" — 3:0, после чего ультрас львовского клуба очень эмоционально отреагировали на поражение и пригрозили игрокам устроить погром в случае проигрыша в Кубке Украины ивано-франковскому "Прикарпатью".

Фото, видео: firtka.if.ua