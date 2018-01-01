Призерам Паралимпиады-2018 выдали призовые. Названа впечатляющая сумма

Средства уже перечислены спортсменам на банковские карты.

Украинские паралимпийцы уже получили финансовое вознаграждение от государства Фото: Facebook/Игорь Жданов

Украинские паралимпийцы вернулись из Южной Кореи. Сразу по приезду призеры получили призовые финансовые средства.

"Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 миллионов гривен", - сообщил в Facebook министр Игорь Жданов.

По словам чиновника, впервые суммы призовых для украинских паралимпийцев были приравнены к призовым, которые получают представители олимпийской сборной Украины.

По информации Жданова, на банковские карты победителей перечислены следующие средства:

за золотую медаль – 125 тысяч долларов,

за серебро – 80 тысяч долларов,

за бронзу – 55 тысяч долларов.

Фото: Facebook/Игорь Жданов

Фото: Facebook/Игорь Жданов

Напомним, на Паралимпиаде-2018 украинцы завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. В общем зачете сборная Украины заняла 6-е место.

Как ранее сообщалось, на Паралимпиаду в южнокорейский Пхенчхан отправилось 30 украинских спортсменов-паралимпийцев.