Обнародован состав сборной Украины для участия в Паралимпиаде-2018

В Пхенчхане 9 марта состоится открытие XII зимних Паралимпийских игр. Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в шестой раз.

В составе украинской сборной в Южную Корею поедут 33 паралимпийца. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

На Паралимпиаде-2018 украинцы будут соревноваться в трех видах программы: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

Торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной в Южную Корею состоится 28 февраля в Киеве. Соревнования в Пхенчхане будут проходить с 9 по 18 марта.

Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.