Начался матч 1/16 Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой"

Подопечные Фонсеки сражаются в Харькове с испанцами.
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Фред — Марлос, Коваленко, Тайсон — Бланко-Лещук.
Запасные: Шевченко, Бутко, Кучер, Степаненко, Бернард, Борячук, Зубков.
"Сельта": Альварес — Хонни, Фонтас, Кабрал, Ронкалья — Эрнандес, Васс, Мальо — Аспас, Гвидетти, Систо.
Запасные: Бланко, Диас, Бонгонда, Хосабед, Гомес, Планас, Росси.
Напомним, в первом матче в Испании "Шахтер" победил "Сельту" со счетом 1:0.