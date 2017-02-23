В 1/16 Лиги Европы после первого тайма "Шахтер" играет вничью с "Сельтой"

В четверг, 23 февраля, в Харькове проходит ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать испанскую "Сельту".

После первого тайма счет 0:0.

Обе команды имели несколько моментов для взятия ворот, однако не сумели воспользоваться представившимися возможностями.

Отметим, что команды начали поединок в следующих составах:

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Фред — Марлос, Коваленко, Тайсон — Бланко-Лещук.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кучер, Степаненко, Бернард, Борячук, Зубков.

"Сельта": Альварес — Хонни, Фонтас, Кабрал, Ронкалья — Эрнандес, Васс, Мальо — Аспас, Гвидетти, Систо.

Запасные: Бланко, Диас, Бонгонда, Хосабед, Гомес, Планас, Росси.

Напомним, в первом матче в Испании "Шахтер" победил "Сельту" со счетом 1:0.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).