Скандальное заявление Гуцу об изнасиловании. Белорусский гимнаст подал в суд на украинку

Первое слушание по делу Щербо против Гуцу состоится в начале марта.

На Татьяну Гуцу подали в суд segodnya.ua

Белорусский гимнаст Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу, которая обвинила его в изнасиловании, когда ей было 15 лет

Об иске Щербо рассказал в фильме "Непобежденный. Виталий Щербо", в эфире телеканала "Беларусь 1".

Первое слушание по делу Щербо против Гуцу состоится в начале марта.

"Все детали расскажу после суда. О той лжи, которую она говорит — все, что было сказано неадекватным человеком", — сказал Щербо.

Отметим, что Гуцу выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Щербо завоевал "золото" во всех шести дисциплинах спортивной гимнастики.

Сейчас Гуцу и Щербо живут в США.

Напомним, ранее немецкая актриса Рената Лангер заявила, что в 1972 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал режиссер Роман Полански (уроженец Парижа еврейского происхождения, выроc в Польше, работал преимущественно в Великобритании, США и Франции).