Скандальный украинский арбитр переметнулся к оккупантам. Обслужит матч за "Суперкубок Крыма"

Вакс не явился на совещание арбитров ФФУ, что повлекло за собой слухи о завершении карьеры арбитром.

Юрий Вакс Фото: fcdynamo.kiev.ua

Скандальный украинский арбитр Юрий Вакс назначен главным арбитром матча за "Суперкубок" оккупированного Россией Крыма

Об этом сообщил "президент" КФС Юрий Ветоха, сообщает "Сегодня".

"Я очень рад, что Юрий Вакс, наш крымчанин, житель Симферополя, который имеет действующие лицензии УЕФА и ФИФА, назначен главным арбитром матча за "Суперкубок". Это знаковое событие", — отметил Ветоха.

Отметим, что Вакс с 2007 по 2016 год обслуживал матчи высшего дивизиона чемпионата Украины. Глава КФС сообщил, что Вакс может стать арбитром чемпионата на оккупированном полуострове.

"Сейчас он проходит судейский сбор, который закончится 12 августа, и по его итогам мы полностью сформируем судейский состав на третий чемпионат Крыма", — рассказал он.

Также сообщается, что сегодня Вакс не явился на совещание арбитров ФФУ, что повлекло за собой слухи о завершении карьеры арбитром.

Напомним, дурную славу Ваксу принесло скандальное судейство в 2012 году матча УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" и удаление киевлянина Гармаша, за что арбитр был отстранен от судейства на 12 матчей.

Также на его счету рекорд по количеству желтых карточек, предъявленных игрокам в одном матче. В прошлом году от рук Вакса пострадали футболисты "Александрии" и "Черноморца". 16 раз Вакс показывал желтые карточки, Гитченко получил два предупреждения, которые трансформировались в красную карточку, а Данченко получил прямую красную карточку.

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ отменила назначение арбитра из базы "Миротворца".