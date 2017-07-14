Скандал вокруг Суперкубка Украины. ФФУ отменила назначение арбитра из базы "Миротворца"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины поменял арбитра в матче за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо".

Об этом сообщила пресс-служба ФФУ.

Отмечается, что сегодня, 14 июля, в комитет поступило заявление от арбитра Анатолия Жабченко, в которой он официально обратился с просьбой снять его с матча, ввиду сильного прессинга, якобы оказываемого на него в СМИ.

Ранее СМИ уличили арбитра Анатолия Жабченко в получении российского паспорта. Арбитр родом из Симферополя, и его уличили в том, что он получил российский паспорт.

Также стало известно, что Жабченко вместе с другим арбитром Юрием Ваксом попали в базу сайта "Миротворец", специализирующегося на выявлении людей, деятельность которых содержит признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Отмечается, что данные судьи попали в "чистилище" за то, что после аннексии Крыма они приняли российское гражданство, а также неоднократно пересекали государственную границу Украины через закрытые пункты пропуска.

Комитет арбитров ФФУ, приняв во внимание это письмо, а также во избежание рисков, связанных с организацией общественного порядка в Одессе, принял решение заменить арбитра Анатолия Жабченко арбитром Константином Трухановым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на матч за Суперкубок будут пускать по документам.

Фото: dynamo.kiev.ua.