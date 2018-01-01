Стадионы ЧМ-2018 по футболу: московский "Лужники"

Вместимость во время Чемпионата мира по футболу составит 81 тысячу зрительских мест.

С 14 июня по 18 июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу-2018.

Вместимость "Лужников" во время Чемпионата мира по футболу составит 81 тысячу зрительских мест.

Стадион прошел масштабную реконструкцию и готовится принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Здесь пройдут церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Ранее "Главред" рассказал о стадионе "Екатеринбург Арена".

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