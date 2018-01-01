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Стадионы ЧМ-2018 по футболу: московский "Лужники"

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1 / 13 "Лужники" - крупнейший стадион в России. Открыт в 1956 году. (Фото: stroi.mos.ru)

Вместимость во время Чемпионата мира по футболу составит 81 тысячу зрительских мест.

С 14 июня по 18 июля 2018 года в России пройдет Чемпионат мира по футболу-2018. 

Вместимость "Лужников" во время Чемпионата мира по футболу составит 81 тысячу зрительских мест.

Стадион прошел масштабную реконструкцию и готовится принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Здесь пройдут церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Ранее "Главред" рассказал о стадионе "Екатеринбург Арена".

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ЧМ-2018, футбол, Россия, стадион, Лужники
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