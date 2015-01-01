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Украинка Анна Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам

Сегодня, 17:56

Анна стала королевой в блице.

Музычук, шахматы
Анна Музычук отлично выступила в Катаре. vesti-ukr.com
Украинка Анна Музычук продолжила свое победное шествие на Чемпионате мира по шахматам, который проходит в Катаре.

После досрочной победы в быстрых шахматах, сегодня Анна стала королевой и в блице! Отличное выступление Музычук, пишет Вести.

Украинка набрала 13 очков в 17-ти турах и уверенно заняла первое место среди 34-х участников. Наша землячка получила 10 (!) побед, 6 партий завершила вничью и потерпела лишь одно поражение, пишет телеканал 24.

Серебряная и бронзовая медали первенства у россиянок Валентины Гуниной и Екатерины Лагно соответственно — обе набрали по 12,5 очков (Гунина поднялась выше благодаря лучшему дополнительному показателю). 

Напомним, 28 декабря украинцы Музычук и Василий Иванчук стали чемпионами мира по быстрым шахматам.

фото: Вести

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Музычук, чемпионат мира, шахматы, Катар, золото
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