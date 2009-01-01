Украинские легкоатлетки выиграли престижный турнир в Мадриде

Украинские легкоатлетки заняли на соревнованиях четыре призовых места.

Плотицына установила новый личный рекорд. uaf.org.ua

Украинские спортсменки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международных легкоатлетических соревнованиях в Мадриде.

Как сообщает Федерация легкой атлетики, Плотицына установила новый личный рекорд и взяла золото на дистанции 60 метров с барьерами.

Килипко победила в прыжках с перекладиной.

Второе место в прыжках в высоту заняла Ирина Геращенко. Украинка Виктория Кащеева завоевала бронзу в беге на 60 метров.

Напомним, украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции.

Ранее украинские легкоатлетки завоевали золотые медали на этапе Бриллиантовой лиги.