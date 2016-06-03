Украинские легкоатлетки завоевали золотые медали на этапе Бриллиантовой лиги

На этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в столице Италии Риме, женская сборная Украины по легкой атлетике добыла победу.

Наша команда в составе Натальи Строговой, Елизаветы Брызгиной, Олеси Повх и Натальи Погребняк стала первой в эстафете 4х100, опередив представительниц Польши и Италии, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что "золотой" результат наших девушек – 43,64 секунды.

Важно отметить, что эстафеты не входят в список дисциплин Бриллиантовой лиги и не идут в зачет соревнований.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский легкоатлет завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги.

Фото: newrunners.ru.