Украинские легкоатлетки выиграли престижный турнир в Мадриде

Украинские легкоатлетки заняли на соревнованиях четыре призовых места.
Украинские спортсменки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международных легкоатлетических соревнованиях в Мадриде.
Как сообщает Федерация легкой атлетики, Плотицына установила новый личный рекорд и взяла золото на дистанции 60 метров с барьерами.
Килипко победила в прыжках с перекладиной.
Второе место в прыжках в высоту заняла Ирина Геращенко. Украинка Виктория Кащеева завоевала бронзу в беге на 60 метров.
Напомним, украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции.
Ранее украинские легкоатлетки завоевали золотые медали на этапе Бриллиантовой лиги.