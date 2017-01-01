Усик и Гассиев сразятся сразу за пять чемпионских поясов

Пояс авторитетного журнала The Ring разыгрывается только в поединке двух самых сильных представителей категории.

Александр Усик и Мурат Гассиев. facebook.com/Alexanderusyk

На кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) будут пять чемпионских поясов.

Победитель боя кроме четырех чемпионских поясов всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF — также завладеет вакантным поясом авторитетного журнала The Ring, сообщает ringpolska.pl.

Последним обладателем этого титула в тяжелом весе был кубинец Йоан Пабло Эрнандес, который в 2015 году завершил карьеру. Данный пояс разыгрывается только в поединке двух самых сильных представителей категории.

Стоит отметить, что поединок Усика и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, вышел короткий документальный фильм о полуфинальном бое между украинским чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и уже бывшим чемпионом мира по версиям WBC латвийцем Майрисом Бриедисом.

Как известно, российский боксер Мурат Гассиев вышел победителем в поединке с кубинцем Юниером Дортикосом.