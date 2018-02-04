Стал известен соперник Усика в боксерской суперсерии, видео дуэли взглядов

В российском городе Сочи ночь на 4 февраля прошел второй полуфинальный бой в первом тяжелом весе World Boxing Super Serie (WBSS), в котором сошлись россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос

Гассиев вышел в финал WBSS и объединил титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, победив нокаутом в 12-м раунде Дортикоса.

На бое присутствовал финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик, который встретится с Гассиевым в финале.

Сразу после боя Усик поднялся на ринг, где состоялась первая процедура face-to-face (дуэли взглядов) финального поединка. При этом боксеры вели себя корректно, обойдясь без провокаций и пожелав друг другу удачи.

"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", - сказал Усик журналистам.

Поединок Усика, который провел свой полуфинал ранее, и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.