Усталость линии атаки, нелепая детская ошибка. Вернидуб объяснил, почему "Заря" проиграла "Герте"

Во втором тайме думал, что будет шанс и мы сравняем счет, сказал наставник луганчан.

Игроки "Зари" и "Герты", иллюстрация Reuters

Главный тренер луганской "Зари"заявил, что вего подопечные проиграли, в частности, из-за усталости линии атаки, нелепая детская ошибка привела ко второму голу.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Футбол 2", пишет football.ua.

По словам наставника, проигрыш есть проигрыш, "нужно уметь учиться на своих ошибках и самое важное не повторять их".

"Это была не лучшая наша игра, особенно первые 25 минут первого тайма, когда мы пропустили мяч. Потом начали играть, как хотелось бы. Во втором тайме думал, что будет шанс и мы сравняем счет, но нелепая детская ошибка привела к тому, что пропустили второй мяч и было понятно уже, что "Герта" не упустит победу", — отметил специалист.

Также Вернидуб поздравил берлинскую команду с заслуженной победой. "Я не думаю, что "Герта" не дала играть нам в наш футбол. Сыграла роль усталость нашей линии атаки. Было видно, что нет свежести у Караваева, нет свежести у Юри, Силас мне тоже не понравился сегодня. Поэтому, я думаю, этот фактор и сыграл. Все-таки насыщенный график, хотя я думал, что ребята все-таки проявят характер и смогут уровнять шансы", — добавил тренер.

Напомним, 2 ноября в Берлине "Герта" принимала на своем поле "Зарю" и обыграла соперника со счетом 2:0, немцы отличились на 16-й и 73-й минутах игры. Узнать больше о противостоянии можно здесь.