Лига Европы. После первого тайма "Заря" терпит поражение от "Герты"

В четверг, 2 ноября, в Берлине на Олимпийском стадионе проходит поединок местной "Герты" и "Зари" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

После первого тайма хозяева поля ведут в счете.

"Герта" забила на 15-й минуте встречи. Дуда выполнил ювелирную подачу на Зельке, который легко отправил мяч в сетку ворот "Зари".

Отметим, что команды начали матч в следующих составах:

"Герта": Крафт – Пекарик, Штарк, Турунаригна, Миттельштадт – Штокер, Майер, Эссвайн, Дуда, Калу – Зельке.

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий – Андриевский, Харатин – Караваев, Силас, Лунев – Юри.

Напомним, 19 октября, во Львове луганская "Заря" победила "Герту" со счетом 2:1.