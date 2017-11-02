Поражение в Берлине. "Заря" уступила "Герте" в Лиге Европы, опубликованы фото и видео

В четверг вечером, 2 ноября, в Берлине завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Герта" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и обыграла соперника со счетом 2:0.

Героем поединка стал Дави Зелке, на счету которого дубль, пишет УНИАН.

Игрок "Герты" отличился на 16-й и 73-й минутах, соответственно. В начале матча, на 16-й минуте, после скидки партнера Дуда из левого угла штрафной "Зари" навесил на линию вратарской и Дави Зелке буквально расстрелял ворота украинской команды.

А уже в концовке, на 73-й минуте, Опанасенко совершил грубую ошибку — обрезку в центре поля — и после передачи на ход Зелке вышел один на один с Луниным, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

"Герта" — "Заря" 2:0

Голы: Зельке, 15, 73

"Герта": Крафт — Пекарик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт — Майер, Штокер — Эссвайн (Дардаи, 80), Дуда (Шельбред, 74), Калу (Харагучи, 58) — Зельке

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин, Андриевский — Караваев (Леонидас, 74), Силас (Гордиенко, 56), Лунев (Громов, 60) — Юри

Предупреждения: Караваев, Сухоцкий

Таким образом, "Заря" проиграла второй из четырех матчей (при двух победах), набрала 6 очков и идет на 2-м месте в текущей турнирной таблице соревнований.

Видео: dailymotion.