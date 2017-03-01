В сборной Украины по боксу назвали, сколько наших бойцов могут добиться успеха на ЧМ в Гамбурге

Официальная церемония жеребьевки состоится 24 августа в 16:30 по киевскому времени.

Сборная Украины по боксу прибыла на ЧМ в Гамбург boxing2017.com

Национальная сборная команда Украины по боксу прибыла в Германию, где уже через несколько дней в Гамбурге начнет выступления на Чемпионате мира по боксу среди мужчин.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

"Сейчас мы уже находимся в Гамбурге, где успели пройти процедуру аккредитации и вместе с другими сборными ожидаем официальную церемонию жеребьевки, а уже на следующий день начнем выступления на чемпионате мира. В общем организаторами соревнований созданы хорошие условия для проживания и тренировок. Питание также на должном уровне", — отметил главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский.

"Мне сложно сказать, каких результатов ожидать на чемпионате мира, потому что команда у нас молодая, этим составом мы впервые выступим на соревнованиях такого уровня. Однако, хочу отметить, что я полностью уверен в наших парнях и убежден в том, что они сделают все для победы. Если мы будем показывать, как минимум, тот уровень бокса, который был в Харькове, то все будет хорошо. Перед чемпионатом Европы я говорил, что у нас есть 6-7 боевых единиц, способных показать результат и мы получили 6 медалей. Сейчас я вижу, что у нас есть 3-5 боксеров способных показать себя на мировом уровне", — заявил Сосновский.

Согласно регламенту нынешнего чемпионата мира, официальная церемония жеребьевки состоится 24 августа в 16:30 (по киевскому времени).

Стартовые поединки Чемпионата мира пройдут 25 августа. В рамках первого дня мирового первенства на ринге мы увидим поединки в следующих весовых категориях: 49, 56, 64, 75 и 91 кг. Стоит отметить, что кроме веса 64 кг во всех последующих сборная Украины представлена участниками. Поединки дневной программы соревнований начнутся в 15:00.

Напомним, всего сборная Украины на Чемпионате мира представлена в восьми весовых категориях, а именно:

Весовая категория 49 кг. — Назар Куротчин

Весовая категория 52 кг. — Дмитрий Замотаев

Весовая категория 56 кг. — Николай Буценко

Весовая категория 60 кг. — Юрий Шестак

Весовая категория 69 кг. — Евгений Барабанов

Весовая категория 75 кг. — Александр Хижняк

Весовая категория 91 кг. — Рамазан Муслимов

Весовая категория 91 кг. — Виктор Выхрист.

Федерация бокса Украины

Напомним, на Чемпионате Европы по боксу в Харькове украинцы завоевали 4 путевки на ЧМ в Германии.

Фото: boxing2017.com, ФБУ.