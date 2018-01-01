В "Шахтере" и "Динамо" подписали новые контракты с легионерами

Бразильский полузащитник Че Че подписал пятилетний контракт с "Динамо".

Оларенважу Кайоде продолжит выступления в «Шахтере» Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нигерийский форвард Оларенважу Кайоде продолжит свои выступления в донецком "Шахтере"

"Кайоде продолжит играть в Шахтере. Мы выкупили его трансфер у Манчестер Сити и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен", — сообщил в интервью официальному сайту "Шахтера" генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Контракт нигерийца с "оранжево-черными" будет действовать до середины 2023 года.

Кайоде провел за "Шахтер" 6 матчей и забил 2 гола.

В свою очередь бразильский полузащитник Че Че подписал пятилетний контракт с "Динамо".

Как сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины, Че Че будет выступать в киевской команде под номером 6.

Бразилец родился 30 августа 1992 года в Сан-Паулу и до перехода в "Динамо" выступал в Бразилии за "Аудакс", "Гуаратингету", "Понте Прету", "Боа" и "Палмейрас".

Напомним, ранее полузащитник сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед".

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