Бразильский полузащитник "Шахтера" стал игроком команды Моуриньо

Полузащитник сборной Бразилии и донецкого "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Фреда подтвердил официальный сайт манкунианцев, эту же информацию подтвердил и официальный сайт "Шахтера".

"ФК "Шахтер" объявляет о достижении соглашения с "Манчестер Юнайтед" о переходе Фредерико Родригеса де Паула Сантоса в английский клуб", — говорится в сообщении на сайте "горняков".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



