"Вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас": Усик снял мотивационный ролик

Боксер решил вдохновить других не лениться, а действовать.
"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянная работа помогла мне достичь определенных высот и продолжать двигаться дальше", - подписал видео Александр.
Поклонники боксера поблагодарили его за мотивационный ролик, и пожелали удачи в грядущем бою.
"Вперёд брат", "Спасибо за мотивацию", "Круто!! Санечка, топим за тебя!", "Гордость нации", - писали подписчики Усика.
Напомним, Усик готовится к бою с россиянином Муратом Гассиевим в финале WBSS.
Стоит отметить, что поединок Усика и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.
Победитель боя кроме четырех чемпионских поясов всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF — также завладеет специальным кубком Мохаммеда Али.
Ранее Ломаченко и Усик продемонстрировали зажигательный танец на юбилее.