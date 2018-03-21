"Вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас": Усик снял мотивационный ролик

Боксер решил вдохновить других не лениться, а действовать.

Усик снял мотивирующее видео instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик выложил в сеть мотивационное видео со своего тренировочного лагеря, на котором он показал часть своей тренировки.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за свое будущее уже сейчас! Именно постоянная работа помогла мне достичь определенных высот и продолжать двигаться дальше", - подписал видео Александр.

Поклонники боксера поблагодарили его за мотивационный ролик, и пожелали удачи в грядущем бою.

"Вперёд брат", "Спасибо за мотивацию", "Круто!! Санечка, топим за тебя!", "Гордость нации", - писали подписчики Усика.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 21 Мар 2018 в 12:56 PDT

Напомним, Усик готовится к бою с россиянином Муратом Гассиевим в финале WBSS.

Стоит отметить, что поединок Усика и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

Победитель боя кроме четырех чемпионских поясов всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF — также завладеет специальным кубком Мохаммеда Али.

Ранее Ломаченко и Усик продемонстрировали зажигательный танец на юбилее.