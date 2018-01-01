Заявление саночника вызвало громкий скандал вокруг министра спорта Украины

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1 / 4 Саночник Андрей Мандзий показал, как у себя в гараже своими руками собирает сани для выступлений. Фото: Министерство спорта Украины

Министерство спорта Украины, готовясь к Олимпиаде, потратило 20 млн гривен, однако далеко не все спортсмены получили необходимый им инвентарь.

Украинский саночник Андрей Мандзий заявил, что готовился к Олимпиаде-2108 в Пхенчане, масттеря санки у себя в гараже.

Такой комментарий он дал в ответ на высказывание министра спорта Украины Игорю Жданову и его советнику Павлу Булгаку, которые в ответ на критику заа плохую подготовку украинских спортсменов к Играм опубликовали документы с перечнем закупок оборудования, инвентаря и экипировки в рамках подготовки к Олимпиаде.

"Это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро – 60 евро", – цитирует Мандзия Сегодня.

Спортсмен добавил, что прошлогодние сани собирал полностью за свой счет.



Общая сумма закупок Министерства спорта, согласно опубликованым Ждановым документам, составила около 20 млн грн. При этом Жданов обратил внимание на "жалобы отдельных спортсменов-саночников, которым не дошел на руки от федерации закупленный министерством инвентарь".

"Будем разбираться и привлекать виновных к ответственности. Это недопустимо", – заверил министр.

Стоит отметить, что Украину на зимних Олимпийских играх в Пхенчане представляют всего 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

Выступление самого Мандзия в Пхенчане началось неудачно. На первом же заезде он выпал из саней.