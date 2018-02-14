США выбивается в лидеры. Медальный зачет очередного дня Олимпиады-2018

Две золотые медали 14 февраля на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане завоевали немецкие спортсмены, не позволив команде своей страны оставить лидерские позиции.

Нидерланды, пополнив копилку одной золотой медалью, по-прежнему занимают второе место в общекомандном зачете. На третье место с четырьмя высшими наградами за олимпийский день вышла сборная США, сообщает Новое время.

По итогам минувшего дня соревнований медали распределены следующим образом:

Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп

1. Шон Уайт (США)

2. Аюму Хирано (Япония)

3. Скотти Джеймс (Австралия)

Лыжное двоеборье. Мужчины

1. Эрик Френцель (Германия)

2. Акито Ватабе (Япония)

3. Лукас Клапфер (Австрия)

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Йориен Тер Морс (Нидерланды)

2. Нао Кодаира (Япония)

3. Михо Такаги (Япония)

Санный спорт. Мужчины. Двойки

1. Томас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)

2. Петер Пенц – Георг Фишлер (Австрия)

3. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия)

Напомним, в ранее сборная США в общекомандном зачете уступала команде Канады.