На Олимпиаде-2018 украинский спортсмен выпал из саней, но смог вернуться на трассу: видео

На Олимпиаде-2018 украинский саночник Андрей Мандзий во время первого заезда устроил настоящий фурор на трассе.

29-летний уроженец Кременца (Тернопольская область) во время первого заезда выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку.

Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место. Во втором заезде Андрей показал 25-й результат, но по итогам двух попыток остался 40-м.

Напомним, ранее сообщалось, что в квалификации соревнований в могуле украинская фристайлистка Татьяна Петрова стала первой из олимпийской команды, которая стартовала в Пхенчхане и показаала только 29 результат среди 30 участников.