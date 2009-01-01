Зозуля принял решение остаться в "Бетисе" — СМИ

Украинский форвард останется до конца сезона без игровой практики в клубе.

Роман Зозуля espnfc.com

Форвард сборной Украины Роман Зозуля принял решение остаться в испанском "Бетисе".

Футболист не намерен играть в "Райо Вальекано", болельщики которого назвали украинца "нацистом" и устроили игроку настоящую травлю, сообщает footballua.

Отмечается, что сегодня у Романа будет еще ряд встреч, однако они вряд ли изменят позицию нападающего.

Таким образом форвард останется до конца сезона без игровой практики в клубе, имея возможность выступать только за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля оказался в эпицентре футбольно-политического скандала. Игрок, выступающий за "Бетис", заключил соглашение с "Райо Вальекано", но ультрас последнего клуба обвинили его в "нацизме", после чего подписанный договор был аннулирован.

Фото: espnfc.com.