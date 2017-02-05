"Пчелы" жалят больно: почему фанаты "Райо" выступили против Романа Зозули?

Роман Зозуля оказался в эпицентре футбольно-политического скандала. Игрок сборной Украины, не имеющий достаточной игровой практики в севильском клубе "Бетис", заключил было соглашение с мадридским "Райо Вальекано". Но вмешались ультрас мадридского клуба. Известные своими левыми взглядами они обвинили Романа ни много ни мало в "нацизме" за футболку с тризубом, поддержку украинской армии, фотографии с портретом Степана Бандеры и общую патриотическую риторику. И руководство "Райо" пошло на попятную: подписанный договор аннулировали, поддавшись давлению фанов, а Зозуля, несолоно хлебавши, вернулся в Севилью.

Игроки и поклонники "Бетиса" поддержали товарища. Первые выступили со своеобразным флешмобом: "Мы все — Зозуля", вторые вывесили баннер, адресованный украинцу: "Это твой дом, брат!" В дело вмешалась и испанская лига. Ее руководители жестко прошлись по руководству мадридского клуба, пообещав строгое разбирательство. Боссы "Райо", или "пчел", как называют этот клуб, предложили Роману вернуться в клуб и гарантировали безопасность ему и его семье. Зозуля взял время на размышление. Украинские высокопоставленные чиновники, в том числе посол Украины в Испании и министр иностранных дел публично поддержали Романа. Не остались в стороне и наши военные, действенной помощью которым славен Зозуля. В эти дни украинские армейцы высказали множество добрых слов в адрес форварда.

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От имени сборной Украины выступил ее главный тренер Андрей Шевченко: "Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и в сборной".

Даже Facebook не остался в стороне от ситуации, сначала заблокировав, а затем разблокировав аккаунт форварда. Противоположная сторона также громогласна. Испанский репер Пабло Хасель, осужденный ранее на два года за пропаганду терроризма, дошел до того, что пожелал смерти игрокам "Бетиса". Кроме того, он обратился с угрозой лично к лидеру "Бетиса" Хоакину. Певец опубликовал фото с распятием и поджиганием неизвестного мужчины, на котором написал: "Игроки "Бетиса" говорят мусор о линчевании нацистского игрока. Линчевание — это то, что делают нацисты. Не шути так с нами больше, Хоакин". Сериал, состоящий из пикировок противоборствующих лагерей, похоже, далек от завершения.

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Кто такие ультрас "Райо Вальекано" и почему они настроены против Зозули? Прежде всего, отмечу баннер, которым они выразили свое негодование от возможного подписания украинца: "Вальекас — не место для нацистов. Преса, для тебя тоже. Убирайся!". Поясню: Вальекас — район Мадрида, где базируется клуб, Преса — это президент "Райо", а "нацистом" фанаты назвали Зозулю. Оказывается, любовь к своей родине, по мнению "райистас", — это нацизм. Вальекас — рабочая окраина Мадрида, где издавна селился пролетарский люд. И неудивительно, что коммунистические идеи находят поддержку у здешнего фанства. Здесь благодатная почва для краcных политиков.

Группировка "Буканерос" ведет свою историю с 1992 года. Семеро отцов-основателей (четверо из них активны на фан-поле и ныне), в ту пору вполне еще молодых людей приняли решение организоваться для "создания мощного антифашистского ядра" на трибунах домашней арены "Райо" в сезоне-1992/93.

Поначалу "Буканерос" не играли определяющей роли в поддержке клуба. Существовали куда более многочисленные группировки, в частности, аполитичная "Бригада Франхирояс" с доброй сотней членов, пришедшая на смену активной в 1980-х годах и распавшейся в начале 1990-х "Командо Вальекас". За первые два года своего существования "Буканерос" нарастили членство до полутора десятков человек, что вызывало улыбку у представителей других группировок.

Триада, вынесенная "Буканерос" в качестве девиза, — "Райо", рабочий класс и антифашизм" — поначалу влекла немногих фанов. Но постепенно обаянию красных идей поддавалось все большее количество молодежи из Вальекаса. В 1996 году число членов "Буканерос" возросло до 40, год спустя — до 60. Объединение стало издавать свой журнал, массово ездить за "Райо" по стране, демонстрировать политическую активность под красными флагами. В 1997 году "Буканерос" организовали так называемый "день против расизма на футбольных стадионах", ставший впоследствии традицией.

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В сезоне-2000/01 произошла, по определению самих "Буканерос", революция в их движении. В том сезоне "пчелы" играли в Кубке УЕФА, и "райистас" совершали массовый (около 700 человек!) евровыезд — в Бордо. На стадионе "Райо" появляется множество больших флагов, в продажу поступили шарфы с эмблемой "Райо" и надписью на английском "рабочий класс" (такой и нынче можно купить в фан-шопах за 15 евро, не дороговато ли для "рабочего класса"?), фанзин (печатное фан-издание) стал печататься на отличной бумаге. При этом отличался прекрасным профессиональным дизайном и плотным наполнением. А там появилась и интернет-страница, нынче весьма популярная.

В середине 2000-х членами "Буканерос" являются уже две сотни человек, а пару лет спустя их число переваливает за три сотни. Были в их биографии и сражения с полицией (как говорят сами "Буканерос", они их только закалили), и столкновения с правыми фанами "Реала" и "Атлетико", и засвечивание в прокоммунистических митингах, и участие в акции солидарности с "антифашистами Украины". Под последними, надо понимать, подразумеваются поклонники ДНР и ЛНР. Отмечу, что у этих "милых" антифашистов (я о "Буканерос") в эмблеме присутствует окровавленный нож.

Нарочитая "борьба" с расизмом, очевидно, в тренде нынче у западноевропейской молодежи. И фаны "Райо" в этом отношении вполне в струе. То, что в Украине убивают людей, вызывает как-то меньшие эмоции у либеральных западноевропейцев, главное — это мнимый "расизм". Вот он, коварный враг! А по поводу Украины можно и выразить "глубокую озабоченность" с улыбкой на устах, чего уж там. Что же касается коммунистических идей, то очень хорошо их поддерживать, живя в Западной Европе. Можно прослыть левым интеллектуалом, при этом ты не подвергнешься репрессиям на родине и сможешь декларировать всякий рабоче-крестьянский бред. Пожили бы они в СССР в эпоху "развитого социализма" (причем в провинции!) или же в пору "сталинских партийных чисток", уверен, запели бы по-другому. При этом, заметьте, из гуманных соображений я не предлагаю им отправиться на кастровскую Кубу или в красно-фундаменталистскую КНДР.

Как замечают сами фаны "Райо", они "помогают Донбассу". Ну, поддержку сепаратистов или откровенных маргиналов вряд ли можно назвать "помощью Донбассу". Но им, живущим за многие тысячи километров от зоны конфликта это, видимо, невдомек. Футбольная общественность Украины поддержала Романа, высказав за эти дни массу теплых слов в адрес футболиста за его гражданскую позицию. А вот экс-футболист "Райо Вальекано" Олег Саленко отметил, что, мол, Роман допустил ошибку, когда приехал в Испанию в футболке с украинским гербом. Зачем, мол, провоцировать? Это все равно, что россиянину в Турции публично продемонстрировать футболку с Путиным. Мол, не нужно в футбол вмешивать политику. Позволю себе не согласиться с Олегом. Герб страны — не политический символ, а конкретный политик на футболке — это уже что-то вроде политической декларации. В Украине ведь спокойно воспринимают, скажем, испанцев, ходящих по Крещатику в футболках со своим национальным гербом. Сам таких видел и даже фотографировался с ними в день финала Euro-2012. А вот футболок, к примеру, с Франсиско Франко на них я как-то не замечал.

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Ваш покорный слуга также восхищается гражданской позицией Романа Зозули и разделяет мнение поддержавших футболиста людей. Вместе с тем, не снимаю вины за сложившуюся ситуацию и с агента Зозули, и с самого Романа. Прежде чем куда-то переходить, нужно изучать место своей потенциальной работы. Многие осуждают украинцев, подписывающих ныне контракты с российскими клубами. И это правильно. Но и в других странах есть клубы, чьи поклонники, а иногда и владельцы культивируют откровенно антиукраинские взгляды. Информации о "Райо" и позиции его фанов — предостаточно, ХХI век ведь на дворе — изучай, думай, предугадывай! А так подписанный на флажке договор и соответствующий настрой "пчелиных" фанов рискует оставить Романа на полгода без футбола. Возможен ли вариант возвращения в Украину? Трансферное окно у нас не закрыто, и все может случиться. Во всяком случае, в Испании, похоже, вероятны всего два пути ближайшего развития карьеры Романа: исключительно тренировочная работа в "Бетисе" или игра за "Райо Вальекано" под шквалом агрессии коммунистических фундаменталистов (так и хочется сказать "малолетней придури", но это будет фактологически неверно, ведь в рядах "Буканерос" немало людей в возрасте за 40).

А где же вы, адепты слогана "Спорт вне политики"? Ау-у-у. Почему-то вы затихли после происшедшего с Романом. Поймите, наконец: спорт не может существовать в вакууме. Футбол — социальное явление, народная игра. А у "народа" могут быть разные воззрения. И именно "народ" все активнее вмешивается в саму Игру, нравится это кому-то или нет.

Фото: Twitter Романа Зозули и соцсети