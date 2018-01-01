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"Киевавтодор" бросил более 350 машин для борьбы со снегом на дорогах

Сегодня, 15:05

Коммунальщики попросили водителей парковаться так, чтобы не мешать оперативно очищать столицу.

э-зж.д.-0
367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 53 бригады с ручной уборки продолжают преодолевать последствия снегопада в столице.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА. Дневная смена "Киевавтодора" продолжает работы по механизированной и ручной уборке дорог и улиц столицы от снега.

Сейчас во всех районах города продолжаются работы по очистке улиц магистрального и местного значения.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к водителям не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега, говрится в сообщении.

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КГГА, Киевавтодор, снегоуборочная техника
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