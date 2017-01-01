Кличко рассказал о закупке коммунальной техники

Киев увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборки тротуаров и остановок общественного транспорта
По словам мэра, очень важно, что город увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборки тротуаров и остановок общественного транспорта, соообщает пресс-служба мэра. Он отметил, что в конце прошлого года в Святошинском районе для нужд коммунальной Управляющей компании, обслуживающей жилые дома, приобретено дополнительно 10 единиц спецтехники - 8 тракторов, аварийная машина, экскаватор. Виталий Кличко отметил, что часть новой техники Святошинский район закупил за счет субвенции из государственного бюджета, а часть - за средства бюджета города.
Мэр отметил, что в конце этой недели синоптики обещают снегопады и очень важно, чтобы коммунальные службы города должным образом обеспечивали жизнедеятельность столицы. Кличко добавил, что киевляне часто жалуются на ненадлежащее уборки территорий вокруг жилых домов, тротуаров, остановок общественного транспорта и переходов. Мэр обратил внимание глав районов на необходимость усиления работы в этом направлении.
По словам мэра, расширение парка противоаварийных авто, тракторов - одна из первоочередных задач глав районов и директоров управляющих компаний. Он добавил, что именно от должного количества такой техники зависит оперативность выездов и качество работы по ликвидации аварийных ситуаций, скорость уборки снега. "Нам нужна новая современная техника. И мы ее закупаем. Потому что это нужно для того, чтобы город работал эффективно ", - подчеркнул Кличко.
Напомним, в 2016 году приобретено 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом количество габаритной снегоуборочной техники увеличена еще на 32 единицы. В общем к зимнему сезону "Киевавтодор" подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Кроме того, в случае необходимости город привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны соглашения.