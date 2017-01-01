Кличко рассказал о закупке коммунальной техники

Киев увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборки тротуаров и остановок общественного транспорта

Столичная власть привлекает все возможные резервы для закупки современной коммунальной техники, чтобы обеспечивать надлежащую жизнедеятельность Киева, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра новой снегоуборочной техники Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района.

По словам мэра, очень важно, что город увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборки тротуаров и остановок общественного транспорта, соообщает пресс-служба мэра. Он отметил, что в конце прошлого года в Святошинском районе для нужд коммунальной Управляющей компании, обслуживающей жилые дома, приобретено дополнительно 10 единиц спецтехники - 8 тракторов, аварийная машина, экскаватор. Виталий Кличко отметил, что часть новой техники Святошинский район закупил за счет субвенции из государственного бюджета, а часть - за средства бюджета города.

Мэр отметил, что в конце этой недели синоптики обещают снегопады и очень важно, чтобы коммунальные службы города должным образом обеспечивали жизнедеятельность столицы. Кличко добавил, что киевляне часто жалуются на ненадлежащее уборки территорий вокруг жилых домов, тротуаров, остановок общественного транспорта и переходов. Мэр обратил внимание глав районов на необходимость усиления работы в этом направлении.

По словам мэра, расширение парка противоаварийных авто, тракторов - одна из первоочередных задач глав районов и директоров управляющих компаний. Он добавил, что именно от должного количества такой техники зависит оперативность выездов и качество работы по ликвидации аварийных ситуаций, скорость уборки снега. "Нам нужна новая современная техника. И мы ее закупаем. Потому что это нужно для того, чтобы город работал эффективно ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2016 году приобретено 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом количество габаритной снегоуборочной техники увеличена еще на 32 единицы. В общем к зимнему сезону "Киевавтодор" подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Кроме того, в случае необходимости город привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны соглашения.