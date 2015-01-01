Крупная рыба. В Киеве судью поймали на взятке в 16 тысяч долларов

Задержан с поличным судья Хозяйственного суда Киева.

В Киеве судью поймали с поличным Facebook Юрия Луценко

В Киеве правоохранители задержали судью Хозяйственного суда столицы, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тысяч долларов

Об этом сообщил на странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 тыс. долл. за решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", — написал он.

По данным пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, это задержание было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере).

Как сообщила Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств преступления, привлечения всех виновных к ответственности, продолжаются обыски в административном помещении Хозсуда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Facebook Юрия Луценко

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве коп погорел на крупной взятке.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.