Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавший

Водителя одного из авто госпитализировали в тяжелом состоянии.

Последствия аварии facebook.com/dtp.kiev.ua

Во вторник, 8 августа, в Киеве, после удара один из них вылетел с дороги в дерево, пострадал водитель.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что масштабная авария произошла на ул. Академика Туполева.

"… столкнулись два микроавтобуса — Ford и Mercedes. После удара Ford вылетел с дороги в дерево", — отмечается в сообщении.

Водителя извлекал спецотряд ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте ДТП работала полиция и оперативно-следственная группа. По предварительным данным, водители иномарок поздно увидели, что ВАЗ остановился перед пешеходным переходом, после чего произошла авария.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина под колеса авто попал водитель троллейбуса, пострадавший скончался от полученных травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua