Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавший

Водителя одного из авто госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что масштабная авария произошла на ул. Академика Туполева.
"… столкнулись два микроавтобуса — Ford и Mercedes. После удара Ford вылетел с дороги в дерево", — отмечается в сообщении.
Водителя извлекал спецотряд ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте ДТП работала полиция и оперативно-следственная группа. По предварительным данным, водители иномарок поздно увидели, что ВАЗ остановился перед пешеходным переходом, после чего произошла авария.
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина под колеса авто попал водитель троллейбуса, пострадавший скончался от полученных травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua