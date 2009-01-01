Носился на авто по тротуарам, пытался съесть ключи. В Киеве копы гонялись за пьяным таксистом

Злоумышленнику грозит штраф в сумме более 40 тыс. гривен.

Автомобиль, на котором ехал пьяный лихач facebook.com/KyivOperativ

В Киеве пьяный водитель-таксист на Daewoo нарушил правила дорожного движения, после чего за ними поймали.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, копы заметили злоумышленника на Минском массиве — он ехала "без света" и "зигзагом", убегая носился по тротуарам, а потом пытался съесть ключи от авто.

"Его остановили патрульные полицейские. Как только правоохранитель подошел к машине и хотел представиться, водитель нажал педаль газа и начал убегать", — отмечается в сообщении.

Потом около десяти минут за ним гонялись, таксист "и по тротуарам носился, и на красный сигнал светофора пролетал, и даже успел проехаться по детской площадке".

"Перекрыв все заезды и выезды из двора дома №93 по улице Автозаводской, водителю было просто некуда бежать. Он припарковал машину и начал убегать. Патрульный догнал его. Во рту у задержанного были ключи от автомобиля, которые он неизвестно зачем пытался съесть", — подчеркивается в материале.

"… это уже в третий раз на водителя составляют административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Предыдущие штрафы оплатил. На этот раз ему грозит штраф в 40 тыс. 800 грн. Водительских прав лишен уже давно, но это не мешает ему пьяным снова и снова садиться за руль", — добавил "Киев Оперативный".

Ранее стало известно, что в Киеве на проспекте Победы столкнулись пять автомобилей, с незначительными травмами был госпитализирован один человек. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ, видео: Kyiv Operativ