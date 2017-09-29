Погоня и ДТП. В Николаеве копы задержали военных-дебоширов

В четверг, 28 сентября, в Николаеве злоумышленник на микроавтобусе нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от полицейских, потом авто зацепило столб и остановилось, в машине находились пять мужчин, четверо из них при задержании оказали злостное сопротивление правоохранителям.

Об этом рассказала начальник отдела коммуникации полиции области Елена Бережная, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что задержанные оказались военнослужащими, копы составили на них восемь админпротоколов и отпустили.

"… на проспекте Центральном, недалеко от перекрестка с улицей Садовой, патрульные заметили автомобиль LDV, который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться", — отметили в полиции.

Тот проигнорировал требование инспектора и, ускорившись, попытался скрыться. Преследование продолжалось по проспекту Центральному, дальше — против движения по ул. Наваринской, там беглец едва не столкнулся с грузовиком. На перекрестке ул. Потемкинской и Артиллерийской авто зацепило столб и остановилось.

Во время преследования копы произвели один выстрел в воздух. После остановки у 21-летнего водителя патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения, этот факт подтвердил соответствующий тест.

"На него инспекторы составили админматериалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии алкогольного опьянения, за проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке", — добавила Бережная.

По ее словам, одновременно в полицию обратился мужчина с заявление об угоне микроавтобуса, на котором передвигались военные. Позже, когда копы сообщили о местонахождении транспортного средства, оказалось, что его владелец — сослуживец задержанных. Впоследствии он отказался от своего заявления об угоне, на него составили админпротокол за ложное обращение.

Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе компания местных подростков избила участника АТО Игоря Кочнева, после инцидента были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять злоумышленников.