Новые подробности убийства байкера в Киеве: видео с места преступления

Автомобиль, в котором якобы был стрелок, зарегистрирован на девушку.

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В Киеве за рулем автомобиля, из которого, была женщина.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook говорится, что убийство произошло на Харьковском шоссе, 168.

"Поиск — желтый Seat Leon — 5783 МЕ. Автомобиль зарегистрирован на девушку, она же и была за рулем", — отметили журналисты.

Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного стрелка можно здесь.

Видео: поліція Києва