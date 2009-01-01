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Новые подробности убийства байкера в Киеве: видео с места преступления

Сегодня, 14:34

Автомобиль, в котором якобы был стрелок, зарегистрирован на девушку.

Киев, убийство, мотоциклист, байкер
Место происшествия Скриншот видео с youtube.com
В Киеве за рулем автомобиля, из которого злоумышленник смертельно ранил мотоциклиста, была женщина.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook говорится, что убийство произошло на Харьковском шоссе, 168.

"Поиск — желтый Seat Leon — 5783 МЕ. Автомобиль зарегистрирован на девушку, она же и была за рулем", — отметили журналисты.

Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного стрелка можно здесь.

Видео: поліція Києва

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Киев, убийство, мотоциклист, байкер
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