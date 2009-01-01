Новые подробности убийства байкера в Киеве: видео с места преступления

Автомобиль, в котором якобы был стрелок, зарегистрирован на девушку.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
На странице "Киев Оперативный" в Facebook говорится, что убийство произошло на Харьковском шоссе, 168.
"Поиск — желтый Seat Leon — 5783 МЕ. Автомобиль зарегистрирован на девушку, она же и была за рулем", — отметили журналисты.
Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо. Посмотреть фотографии возможного стрелка можно здесь.
Видео: поліція Києва