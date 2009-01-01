Очередное жуткое убийство женщины в Киеве: преступник задержан

На теле женщины судмедэксперт обнаружил многочисленные синяки, вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Очередное жуткое убийство произошло в Киеве . Тело 47-летней женщины в квартире в луже крови обнаружил сосед, который сообщил о трагедии отцу погибшей.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, 18 января, около 14:00 в Шевченковское управление полиции от врача поступило сообщение о том, что в квартире на улице Вавиловых хозяйку квартиры обнаружили мертвой.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что сосед заметил открытую дверь в квартиру. Когда мужчина зашел, увидел женщину в луже крови. Поскольку у мужчины был номер ее отца, сразу позвонил ему и сообщил о том, что произошло. Врачей и полицию вызвал именно отец потерпевшей, когда прибыл на место происшествия.

На теле женщины судмедэксперт обнаружил многочисленные синяки, вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что женщина жила одна. С места происшествия изъяли окурки, разбитую бутылку из-под водки и другие вещественные доказательства.

В ходе проведения следственных действий сотрудники уголовного розыска за совершение убийства задержали 58-летнего местного жителя. Преступник ранее не был судим и имеет проблемы с психическим здоровьем. По его словам, он был знаком с потерпевшей с мая 2016 года, время от времени они встречались для распития спиртных напитков.

Предварительно установлено, что во время застолья у них возник конфликт, после чего мужчина ударил потерпевшую по голове бутылкой, а потом разбил об нее вазу. От полученных ударов женщина умерла.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по факту умышленного убийства — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение преступления ему грозит до 15-ти лет заключения.

Напомнипм, 18 декабря "Главред" сообщал о том, что в Киеве посреди улицы убили девушку.

Фото: видео: kyiv.npu.gov.ua