Под Киевом налетчики запытали бизнесмена до смерти. Маленький сын вызвал полицию

Известно, что погибший занимался бизнесом.

ТСН

В ночь с 14 на 15 февраля, под Киевом в селе Старые Петровцы Вышгородского района произошла трагедия. В жилой дом, отжав пластиковое окно, проникли неизвестные. Связав хозяина, преступники пытали его, чтобы получить информацию о наличии в доме денег и материальных ценностей.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался, сообщает "Обозреватель".

Скорее всего, хозяин дома так и не сказал преступникам пароль к сейфу или место хранения ключей, так как сейф налетчики забрали с собой.

По имеющейся информации, в нем находились ювелирные украшения и доллары США.

Обнаружил тело 11-летний сын убитого. Он увидел, что на первом этаже на диване в крови лежит связанный отец и вызвал полицию.

У мужчины руки были связаны ремнем за спиной. На голове и теле множество ссадин и синяков — это говорит о том, что мужчину пытали.

Известно, что погибший занимался бизнесом.

Следственным отделом Вышгородского отдела полиции ГУНП в Киевской области зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство в корыстных целях

За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

Напомним, в центре Киева возле здания информационного агентства "Укринформ" неизвестные напали на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.