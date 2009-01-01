Пожар и взрыв. В Киеве загорелся недостроенный детсад, фото с места происшествия

Инцидент случился в Святошинском районе столице.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Святошинском районе Киева загорелся недостроенный, во время пожара произошел взрыв.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел по ул. Клавдиевская, 36.

"Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв. Уже сгорела значительная часть забора… На месте уже дежурят медики скорой помощи", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 24 сентября в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, погиб водитель второй иномарки, первая — загорелась, мужчина, который находился за ее рулем, скрылся. Позже владелец BMW подал заявление о якобы угоне его машины.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua