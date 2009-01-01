Разбой в Киеве. Два злоумышленника избили человека и отобрали вещи

Преступление произошло в Соломенском районе столицы, одного из нападавших поймали, отметили в полиции.

Место преступления kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева два злоумышленника брызнули в лицо газом из баллончика местному жителю, избили его и

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что одного из нападавших правоохранители задержали на железнодорожном вокзале, другого — ищут.

"Пострадавший рассказал, что познакомился на улице с двумя мужчинами, которые после совместного распития пива избили его, после чего сняли куртку", — отметили в пресс-службе.

По его словам, в карманах были деньги, смартфон, банковские и лотерейные карточки. "Сумма ущерба составляет 10 тыс. гривен", — добавили в полиции. Позже копы установили личность одного злоумышленника и его местонахождение.

"Им оказался неработающий, уже судимый 25-летний житель Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева неизвестные напали на автомобиль прямо на выезде из территории предприятия и украли больше миллиона гривен. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua