Смертельное ДТП под Киевом. Кроссовер сбил перехода-нарушителя

На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Смертельное ДТП под Киевом @dtp.kiev.ua

Киевской области , возле поворота в село Романков, на Днепропетровском шоссе произошла смертельная авария.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода-нарушителя. Отмечается, что в результате столкновения пешеход погиб.

Обстоятельства и подробности происшествия на данный момент не известны.

На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в результате столкновения автовозов есть погибший и пострадавший.

Фото и видео: @dtp.kiev.ua.