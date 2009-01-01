Смертельное ДТП под Киевом. Кроссовер сбил перехода-нарушителя

На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По предварительной информации, автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода-нарушителя. Отмечается, что в результате столкновения пешеход погиб.
Обстоятельства и подробности происшествия на данный момент не известны.
На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в результате столкновения автовозов есть погибший и пострадавший.
Фото и видео: @dtp.kiev.ua.