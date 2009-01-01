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Смертельное ДТП под Киевом. Кроссовер сбил перехода-нарушителя

Сегодня, 21:56
ДТП, Романков < >
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1 / 5 Смертельное ДТП под Киевом (@dtp.kiev.ua)

На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

ДТП, Романков
Смертельное ДТП под Киевом @dtp.kiev.ua
В Киевской области, возле поворота в село Романков, на Днепропетровском шоссе произошла смертельная авария.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Tucson сбил пешехода-нарушителя. Отмечается, что в результате столкновения пешеход погиб.

Обстоятельства и подробности происшествия на данный момент не известны.

На месте работают полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в результате столкновения автовозов есть погибший и пострадавший.

Фото и видео: @dtp.kiev.ua.

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ДТП, Киев, Романков, погибший
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