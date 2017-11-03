ДТП и пожар. На Ровенщине в результате столкновения автовозов есть погибший и пострадавший

В пятницу, 3 ноября, в Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" возле села Белая Криница произошло смертельное ДТП с участием автовозов.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенщины.

Отмечается, что после столкновения один из грузовиков загорелся. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Столкновение оказалось смертельным для водителя одного из грузовиков, 29-летнего жителя Кропивницкого. Его тело оказалось зажатым в кабине и спасателям пришлось вырезать. Второй водитель, 38-летний житель Запорожской области, получил незначительные травмы.

Также в результате аварии повреждены несколько автомобилей, которые были погружены на автовозы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали семь человек.

Фото: rv.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Рівненщини, Оксана.