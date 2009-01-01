В Киеве годовалый ребенок попал в больницу после неудачной игры с отцом

По предварительному диагнозу у ребенка: закрытая черепно-мозговая травма, орбитальная гематома, ушиб верхней губы и ушиб носа.

В Киеве в Святошинском районе на улице "Відпочинку", после неудачной игры с отцом, годовалый малыш попал в больницу.

Об этом пишет "Киев оперативный" в Facebook.

На линию "103" поступил вызов, что с высоты около 2 метров упал годовалый мальчик.

По приезду врачи скорой узнали, что отец подбрасывал ребенка и не поймал.

По предварительному диагнозу у пострадавшего: закрытая черепно-мозговая травма, орбитальная гематома, ушиб верхней губы и ушиб носа.

Ребенок госпитализирован в срочном порядке для дальнейшего обследования.

Напомним, 17 ноября в Соломенском районе Киева в квартире мать нашла на полу мертвой 15-летнюю девушку, у нее в груди был нож.